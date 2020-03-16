Здоровье и медицина

Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция (видео)

В сеть выложили несколько видео с пошаговым приготовлением антисептического средства в домашних условиях, которое позволить дезинфицировать руки, что чрезвычайно важно в условиях пандемии коронавируса.

В частности, Всемирная организация здоровья советует готовить антисептик, используя спирт, перекись водорода, глицерин и дистиллированную воду.

А корреспондент «ВВС» показал свой дезинфицирующий состав, созданный на основе спирта, геля и ароматических масел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 16 марта 2020 года в Украине зафиксированы пять подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом, в том числе, четыре случая — в Черновицкой области.

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