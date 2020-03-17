"Живучая зараза": ученые рассказали, в каких случаях COVID-19 живет дольше всего

Мир

В связи со стремительным распространением пандемии коронавируса в мире исследователи Национального института здоровья США решили выяснить, какой материал лучше всего «сопротивляется» заражению COVID-19 и способствует его уничтожению.

Результатами своих исследований они поделились с журналом Newsweek.

Для тестирования был взят ряд материалов от картона до меди, при этом сравнивалась «живучесть» новой заразы с вирусом SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Результаты показали, что новый вирус дольше всего может жить в том случае, если попадает на пластик (полипропилене), а также на нержавейку. На поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней после заражения.

Худшим материалом для него оказалась медь. На поверхности из нее вирус живет максимум 4 часа. На картоне же он остается активным до 24 часов. Показатели были примерно одинаковыми для обоих вирусов, которые сравнивали. Исключением стала лишь продолжительность их жизни на картоне. Новый коронавирус остается активным на нем «значительно дольше», чем возбудитель SARS.

Также исследователи проверили, как долго новый коронавирус способен жить в воздухе. Тесты показали, что после распыления вместе с частицами влаги он остается активным до трех часов. Это объясняет, как массовые собрания людей могут привести к заражению. Врачи обнаруживают следы вируса в верхних и нижних дыхательных путях. Когда пациенты кашляют и чихают, капельки жидкостей попадают в воздух и на поверхности.

Издание отмечает, что документ еще не был опубликован и проходит необходимые проверки перед печатью в научных журналах. Однако, авторы надеются, что их выводы помогут выяснить, как коронавирусу удается так быстро распространяться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в фильме «Заражение», который вышел в прокат в 2011 году было предсказано появление пандемию коронавируса, и пересматривая картину в наши дни, нельзя не удивиться прозорливости ее создателей.

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