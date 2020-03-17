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Месть злого пекаря: сотрудник пиццерии затолкал дочь босса в печь из-за низкой зарплаты
Существенный разрыв в заработной плате начальника и подчиненного вызывает неудовольствие не только у украинцев, но и у жителей Великобритании.
А в некоторых случаях это чувство даже становится спусковым крючком для необдуманных действий сотрудника по отношению к ни в чем не повинным людям.
Об одном из таких случаев рассказывает «Спутник новости» со ссылокй на издание Metro.
Так, мужчина по имени Valentin Mihaes работал некоторое время в пиццерии, но решил уволиться, обвинив начальство в расовой дискриминации.
По его словам, он получал зарплату меньше остальных сотрудников. Суд прислушался к доводам возмущенного работника и хозяина пиццерии обязали выплатить сотруднику денежную компенсацию.
Однако сумма выплат не устроила нападавшего и он решил отомстить начальнику.
Мужчина пришел в заведении вместе со своими друзьями и потребовал у дочери начальника позвать отца, но она отказалась выполнить просьбу. Это разозлило ее бывшего коллегу и он избил ее, а затем засунул ее руки в печь для приготовления пиццы, включенную на 280 градусов.
В результате случившегося женщина получила множественные ожоги. Теперь под суд пойдет уже сам Valentin Mihaes, и наказание ему будет более суровым.
Ранее «ФАКТЫ» писали о странном случае мести, которая произошла в Киеве: молодчик выстрелил в грудь женщине за то, что она якобы несправедливо обвинила его отца в краже … мангала.
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