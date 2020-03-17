Защищают ли маски от коронавируса

Украина

Ввиду наступления коронавируса в мире Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации относительно того, стоит ли носить хирургические (медицинские) маски для защиты от этого опасного заболевания.

Рекомендации организации опубликованы на ее официальном сайте.

Специалисты ВОЗ уверены, что людям без респираторных симптомов, таких как кашель, не нужно носить медицинскую маску. Тем не менее рекомендуется использовать данные изделия людям с признаками ОРЗ/ОРВИ и людям, ухаживающим за пациентами с такими симптомами, как кашель, лихорадка, насморк, повышенная температура тела. Использование масок имеет решающее значение для медицинских работников.

При этом ни ВОЗ, ни какая-либо другая организация не запрещают носить маски для лица. Каждый может купить и использовать маску, но стоит знать, что хирургические маски, предлагаемые в аптеках, являются одноразовыми, и такие маски следует менять очень часто — каждые два часа.

В то же время люди, ухаживающие за больным (с подтвержденным диагнозом «коронавирус»), должны обязательно использовать маску для защиты дыхательных путей от проникновения вируса. В этом случае маску следует менять после каждого контакта с больным человеком, и этот контакт должен длиться не более 15 минут.

При этом маска не является панацеей! Вирусные частицы могут находиться на любых предметах, особенно на мобильных телефонах, денежных купюрах, компьютерной клавиатуре, сушилке для рук в общественном туалете.

Поэтому очень важно проводить правильную гигиену рук, чтобы обезопасить себя и своих родных от возможного заражения. И в первую очередь, что нужно запомнить: обычного мытья рук с мылом недостаточно! Выходя на улицу, на работу или путешествуя, обязательно нужно взять с собой дезинфектор для рук.

Обычный медицинский спирт или антисептики, которые можно видеть в магазинах, обладают достаточно низким дезинфицирующим свойством. Для максимальной защиты выбирайте средства в аптеках, предназначенные для хирургической дезинфекции рук и кожи.

Ранее «ФАКТЫ» приводили комментарии немецкого дерматолога о том, как правильно мыть руки в сезон коронавируса — для этого лучше применять «правило пяти».

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