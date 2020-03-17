Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заболевших

Украина

В Киеве у двоих человек подтвержден положительный тестом на коронавирус. Одного заболевшего будут лечить в Александровской больнице. Это одно из семи учреждений, выбранных для изоляции пациентов с опасным диагнозом COVID-19.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, первый заразившийся в Киеве — это студент, видевшийся с заболевшей женщиной из Житомирской области. Студент посещал заболевшую пенсионерку вместе с внучкой женщины. Пациентка из Житомирской области переносила болезнь очень тяжело и скончалась 13 марта.

Также коронавирус в Киеве выявлен у активной путешественницы, недавно посетившей Францию. После поездки на курорт женщина лечится дома, но находится под наблюдением врачей.

Медикам предстоит выявить и проверить лиц, с которыми успели пообщаться заразившиеся в инкубационный период вируса.

Напомним, всего в Украине с начала вспышки были подтверждены семь случаев коронавируса. Большая часть — пациенты из Черновицкой области, ездившие за границу или заразившиеся от вернувшихся туристов.

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