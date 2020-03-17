Коронавирус попал на Землю из космоса на метеорите — британский ученый (видео)

Мир

Профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии в Великобритании считает, что коронавирус, ставший причиной пандемии на Земле, попал на нашу планету из космоса — на метеорите, который 11 октября прошлого года взорвался над северо-востоком Китаем. Именно отсюда начал распространяться по миру COVID-19. Как пишет издание Daily Mail, ученый полагает, что взрыв метеорита мог высвободить «сотни триллионов» вирусных частиц в верхних слоях стратосферы и обеспечить их попадание в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли. И теперь, как полагает профессор, вирус распространяется ветрами — в основном на территории между 40 и 60 градусами северной широты. Большинство случаев заражения фиксируют именно в этом диапазоне.

Однако другие ученые относятся к этой идее скептически. Прежде всего из-за сходства COVID-19 с другими, ранее известными видами коронавирусов. Однако сам профессор не видит в этом противоречия.

Викрамасингх является сторонником «панспермии» — теории, согласно которой жизнь передается по всей вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли. «Земля не является изолированным объектом в биосфере — мы связаны с внешней вселенной», — считает профессор Викрамасингх. Ранее он заявлял, что и другие опасные заболевания имеют внеземное происхождение — в том числе пандемия гриппа «испанка» 1918 года, некоторые виды коровьего бешенства, полиомиелит, а также SARS, который ученый связывает с метеоритом, взорвавшимся в 2002 году над границей Китая и России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории.

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