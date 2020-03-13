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Бывшая болгарская гимнастка заявила, что предсказательница Ванга предупреждала ее о коронавирусе

9:34 13 марта 2020 733
Ванга
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшая болгарская гимнастка и член национальной сборной по художественной гимнастике, а ныне известный тренер Нешка Степанова Робева заявила в соцсети Twitter, что знаменитая предсказательница Ванга предупреждала ее о коронавирусе много лет назад. По словам 73-летней экс-спортсменки, это произошло незадолго до смерти известной пророчицы, в 1996 году. Как пишет издание Daily Star, Ванга, которую также называли «балканским Нострадамусом», сказала, что «над всеми нами будет корона». В то время Нешка не поняла, о чем идет речь. И решила, что Ванга имеет в виду, что Болгария будет находиться под влиянием России. «Только теперь я поняла, что она говорила о китайском вирусе», — сказала тренер. Нешка была очень близко дружна со слепой предсказательницей Вангелией Пандевой Гуштеровой и часто беседовала с ней.

Фанаты Ванги утверждает, что 85% ее предсказаний сбываются. Ранее Ванга предсказывала ужас в США, когда «американские братья падут после нападения стальных птиц». Полагают, что речь шла о теракте в Нью-Йорке, произошедшем 11 сентября 2001 года, когда башни-близнецы Всемирного торгового центра были разрушены врезавшимися в них самолетами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории.

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