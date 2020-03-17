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В сети наглядно показали, почему нужно мыть руки не менее 30 секунд (фото)

Британские журналисты решили наглядно доказать, почему врачи рекомендуют мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Этот совет стал особенно актуальным в период пандемии коронавируса.

Журналисты издания Daily Mail вооружились специальной камерой, испускающей ультрафиолетовое излучение и специальным гелем Glo Germ, имитирующим присутствие бактерий. При этом «бактерии» светятся в ультрафиолетовых лучах. Чем больше «белой пленки» на коже, тем она грязнее. Чем темнее на фото руки, тем они чище.

После нанесения геля на руки был сделан ряд снимков. Сначала руки мыли без мыла — быстро ополаскивали или мыли под струей воды в течение шести секунд (именно столько времени большинство людей обычно тратит на эту гигиеническую процедуру). Затем провели эксперимент с мылом — и мыли руки в течение шести, 20 и 30 секунд. На фотографиях четко видно, что беловатый слой «бактерий» практически исчезает только при 30-секундном мытье.

Фото Daily Mail



В отсутствие воды и мыла годятся гели -антиспетики. Британский профессор-микробиолог Марк Уилкокс обращает внимание, что содержание в них спирта должно быть выше 60%. В идеале — более 70%. Только при такой концентрации этанола возможна гибель вирусов. Алкоголь разрушает защитную мембрану вируса, чем быстро его нейтрализует.

Гель нужно наносить на всю поверхность руки — в том числе между пальцами, на тыльную сторону ладони и на запястья.

Профессор призывает не наносить питательный или увлажняющий крем перед применением антисептика. Иначе алкоголь не сможет вступить в полный контакт с бактериями и вирусами. Лучше использовать средства для ухода за кожей после санитайзера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как сделать антисептик в домашних условиях.

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