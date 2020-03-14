Как сделать антисептик в домашних условиях: ВОЗ дала рецепт

Здоровье и медицина

Для профилактики заболевания коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками.

Если нет возможности приобрести антисептик в магазине или аптеке, то его можно очень просто и легко сделать самому. Сделав этот гель, вы обеспечите себя и свою семью препаратом надолго, поскольку можете получить сразу литр этого ценного продукта.

Для этого вам понадобится: этиловый спирт (833 мл), перекись водорода (42 мл), глицерин (15 мл). Смешайте ингредиенты, добавив немного дистиллированной или хотя бы просто кипяченой воды. Количество воды определите исходя из нужной консистенции.

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ВОЗ признала распространение коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что новое опасное заболевание охватило все континенты. В Украине 13 марта была зафиксирована первая смерть от COVID-2019.

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