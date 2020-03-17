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Происшествия

Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила (фото)

9:06 17 марта 2020 1827
Педофил
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве задержали мужчину, который попытался украсть у женщины ребенка — возможно, это тот самый человек, который ранее в Подольском районе изнасиловал девочку. Ранее суд в Николаеве приговорил к 14 годам тюрьмы педофила, изнасиловавшего 14-летнюю девочку.

Как сообщает «Киев оперативный», ЧП с попыткой похищения ребенка произошло на столичном проспекте Василия Порика. «Схватив ребенка, он начал убегать. Мать мальчика едва успела вырвать ребенка из рук насильника», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина попытался сбежать и забежал в подъезд дома, где «перепутав мужчину с ребенком, попытался совершить с ним насильственный половой акт». Впрочем, получил достойный ответ — мужчина, на которого напал педофил, вызвал полицию.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, его задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице извращенец преследует женщин и девочек-подростков, рассказывая им о своем сексуальном опыте.

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