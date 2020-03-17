Украина

КПВВ на админгранице с Крымом закроют, но не для всех: кого будут пропускать

После того, как в Луганской области в связи с пандемией корнавируса на две недели закрыли КПВВ «Станица Луганская», ограничительные меры введены и на контрольно-пропускных пунктах, размещенных на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают в МВД, работа КПВВ временно приостановлена до 3 апреля. «На временно оккупированную территорию будут пропускать лишь граждан Украины и членов их семей, место проживания которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автномной Республике Крым или в городе Севастополь. С временно оккупированной территории будут пропускать граждан Украины, место проживания которых в установленном законом порядке зарегистрировано за границами АРК или Севастополя», — говорится в сообщении.

В то же время в Министерстве внутренних дел подчеркнули, что через КПВВ будут пропускать лиц «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств». Также смогут пересечь админграницу дипломаты и сотрудники гуманитарных миссий, выезжающие с временно оккупированной территории.

Что же касается выезда из Крыма других иностранцев и лиц без гражданства, то их пропуск будет осуществляться лишь по согласованию в Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на время карантина пенсионерам с оккупированных территорий не надо будет подтверждать свой статус. Согласно законодательству, от пенсионеров из ОРДЛО требуется подтверждения статуса переселенца каждые 60 дней, иначе могут потерять право на социальную помощь и пенсионное обеспечение.

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