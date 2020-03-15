Украина

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели

В Луганской области в связи с пандемией корнавируса закрывают на две недели КПВВ «Станица Луганская». Пропуск граждан и транспортных средств прекращается в обоих направлениях с 16 марта.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной администрации, исключение для возвращения на подконтрольную Украине территорию делается только для граждан, имеющих там постоянную регистрацию, а на временно оккупированную территорию — граждан, которые там проживают.

Поводом для введения ограничений стала высокая угроза распространения коронавируса — ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тысяч человек.

По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, срок верификации пенсионеров в органах социальной защиты будет продлен, а социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Напомним, оккупационные «власти» террористической «ДНР» ввели собственные ограничения на пересечение КПВВ в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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