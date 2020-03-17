- 11:20 Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет
- 11:18 Украинцев будут наказывать за нарушение карантина: названы суммы штрафов
- 11:11 В карантин украинцев не будут наказывать за неуплату коммуналки
- 11:08 Больше сотни украинцев застряли на Шри-Ланке: что об этом известно
- 10:52 «В Украине нет политических преследований»: Венедиктова рассказала о первых шагах на посту генпрокурора
- 10:47 «Все туристы уехали, остались только украинцы»: подробности «карантина» в Египте
- 10:47 Министерство экономики возглавил Игорь Петрашко: что о нем известно
- 10:44 Из-за коронавируса каналы в Венеции стали намного чище
- 10:37 КПВВ на админгранице с Крымом закроют, но не для всех: кого будут пропускать
- 10:31 Сбежавшая в Америку дочь Успенской обвинила мать в преследовании
- 10:28 Выкрутился: легендарный чемпион мира проспорил одноклубнику Range Rover
- 10:26 Собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде
Министерство экономики возглавил Игорь Петрашко: что о нем известно
Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Это предложение поддержали 243 депутата.
Игорь Петрашко с 2013 года известен как топ-менеджер в агрохолдинге Ukrlandfarming известного бизнесмена Олега Бахматюка. До этого в карьере Петрашко была работа в «Сбербанке России», инвесткомпании «Тройка Диалог Украина», в представительстве аудиторской и консалтинговой компании Ernst&Young.
Образование Петрашко получил во Львовском национальном политехническом университете (бизнес-администрирование). Также получена степень MBA в бизнес-школе при американском Университете Вандербильта.
Главу Минэкономики не назначили вместе с остальными министрами правительства Дениса Шмыгаля 5 марта. Ранее занимавший пост министра Тимофей Милованов отказался продолжать работу в Кабинете министров.
Фото latifundist.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?