Политика

Министерство экономики возглавил Игорь Петрашко: что о нем известно

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Это предложение поддержали 243 депутата.

Игорь Петрашко с 2013 года известен как топ-менеджер в агрохолдинге Ukrlandfarming известного бизнесмена Олега Бахматюка. До этого в карьере Петрашко была работа в «Сбербанке России», инвесткомпании «Тройка Диалог Украина», в представительстве аудиторской и консалтинговой компании Ernst&Young.

Образование Петрашко получил во Львовском национальном политехническом университете (бизнес-администрирование). Также получена степень MBA в бизнес-школе при американском Университете Вандербильта.

Главу Минэкономики не назначили вместе с остальными министрами правительства Дениса Шмыгаля 5 марта. Ранее занимавший пост министра Тимофей Милованов отказался продолжать работу в Кабинете министров.

Фото latifundist.com

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