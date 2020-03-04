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Украина

После встречи с Зеленским Милованов отказался возглавить новое министерство, — СМИ

13:03 4 марта 2020 454
Тимофей Милованов
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министру экономики Тимофею Милованову после того, как Алексей Гончарук написал заявление об отставке, предлагали возглавить новое министерство, но он отказался. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в министерстве экономики.

В правительстве Алексея Гончарука Тимофей Милованов возглавляет министерство развития экономики и сельского хозяйства. По данным издания, ему предлагалось возглавить министерство аграрной политики, но после встречи с президентом Владимиром Зеленским Милованов отказался от новой должности.

До этого Милованов заявлял, что профильное министерство аграрной политики может быть создано после завершения земельной реформы. При этом он отмечал, что готов возглавить эту структуру после реструктуризации министерства экономики, так как несет ответственность за реформирование рынка земли.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады принял решение по отставке Гончарука.

Фото: «Урядовый портал»

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