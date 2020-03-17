«Все туристы уехали, остались только украинцы»: подробности «карантина» в Египте (видео)

Мир

Украинские туристы, которые застряли в Египте из-за карантина в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха, не успели вернуться домой до прекращения авиасообщения Украины с другими странами. Больше 750 человек пока остаются в отелях, где у отдыхающих из других стран был выявлен коронавирус. Директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев ранее сообщил, что украинцы находятся на 14-дневном карантине. В то же время на официальной странице туроператора Join Up в Facebook появилось сообщение, что туристов эвакуируют спецрейсами в ближайшие дни и до конца этой недели они, скорее всего, уже будут дома. А по последней информации от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, за украинскими туристами уже вылетели самолеты. Один из туристов Валерий Стрелец, который сейчас находится в отеле Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе, рассказал «ФАКТАМ», что сейчас происходит с туристами и действительно ли в отеле карантин.

«Многие итальянцы прилетали в Шарм через Киев»

— Мы с семьей прилетели в Египет 8 марта и 15 марта должны были улетать, — рассказал Виталий Стрелец. — Примерно в 9:30 утра вернулись в отель после прогулки по городу и заметили, что возле здания отеля дорогу перекрыла полиция. Еще стояли три автобуса, в которые садились итальянские туристы. В самом отеле был выключен свет. Оказалось, что у одной из отдыхающих в нашем отеле итальянок подтвердился коронавирус.

Нам сказали, что в отеле карантин, и мы должны разойтись по своим комнатам. Предупредили, что ни бар, ни ресторан, ни дискотека работать не будут. Мы разошлись по номерам, недоумевая, почему тогда итальянцы стремительно покидали отель. Выходит, на них карантин не распространяется? Потом начали уезжать и другие туристы — из Узбекистана, Казахстана и других стран. Сейчас в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 (отели находятся на одной территории, просто один из них ближе к морю) остались одни украинцы. Все остальные уехали. Очень странный карантин. Каких-либо документов о том, что мы находимся на карантине, нам тоже не дали. Кстати, как выяснилось, многие итальянцы приезжали в Египет через Киев. Из Италии подобные перелеты уже были невозможны. Поэтому итальянцы приезжали в Украину на машинах, оставляли автомобили на парковке аэропорта, а сами летели в Шарм-эль-Шейх.

Следующие два дня мы пытались связаться с консулом, но бесполезно. Когда один из туристов дозвонился в консульство, ему там не смогли ответить ничего конкретного. Сложилось впечатление, что на звонок ответил чуть ли не охранник.

— Вас выпускают из номеров?

— Да. Официально о карантине по-прежнему не объявлено, поэтому никто никого не ограничивает. Беременным женщинам рекомендовали не покидать номера, но насильно их там никто не держит. Мы с женой и детьми (с нами тут семилетняя дочка и двухлетний сын) выходим на прогулки, ходим к морю… Еду разносят по номерам. Это уже не All inclusive, а сухпай. Но еды достаточно, чтобы прожить. Можно отдельно попросить, например, суп для ребенка. Еще по моей просьбе дали медицинские маски. Врач нас до сих пор не осмотрел, хотя обещали, что он будет делать обход.

— В отеле паника?

— Нет. Слава Богу, все чувствуют себя хорошо, а это главное. Но никто не понимает, что будет дальше. Турагенты говорят, что Join Up нас не бросит. Представители туроператора уже тоже заявили, что нас заберут — несмотря на то, что Украина прекратила авиасообщение с другими странами. Обещают, что это будет специальный рейс. Но когда именно это произойдет, мы не знаем. Еще до 17 марта в отеле нам говорили: кто хочет, может самостоятельно покинуть отель, добраться до аэропорта, купить билет и улететь в свою страну. А они, дескать, дадут подписать памятку о том, что я знаю о коронавирусе в отеле. Разумеется, никто на такое не согласился. И такое предложение в условиях карантина звучит опять-таки странно.

«В соседнем отеле работают все бары, рестораны и никто ничего не закрывает»

По словам Валерия, в воскресенье, 15 марта, когда стало известно о заражении коронавирусом в отеле, пропал интернет.

— И не только в отеле, а во всем Шарм-эль-Шейхе! — говорит Валерий. — Сразу три оператора одновременно отключились, объяснив это «временными неполадками». Но говорят, что это было сделано специально, чтобы туристы не успели распространить информацию о коронавирусе в Шарм-эль-Шейхе в соцсетях. Но, разумеется, информация все равно просочилась. В сети писали и откровенную ложь о том, что тут якобы умирают люди, а беременных держат взаперти в номерах… Видимо, власти Шарм-эль-Шейха пытались избежать потока информации такого рода. К тому же соседний отель, который от нас буквально через стенку, продолжает работать. Там работают все бары, рестораны и никто ничего не закрывает.

16 марта интернет появился. Жаль только, что мы все равно не смогли связаться с консулом. Остается надеяться, что в ближайшие дни наш вопрос все-таки решится. Сейчас мне некоторые пишут — мол, зачем вы летели на курорт в разгар эпидемии коронавируса. Но когда мы 8 марта сюда прилетели, все было в порядке. Возможно, мы действительно недооценили риски. Но, наверное, их недооценил весь мир.

Тем временем на официальной странице туроператора Join Up в Facebook появилось сообщение о том, что эвакуировать туристов из Египта планируют в ближайшие три-четыре дня. «Будут осуществлены спецрейсы при сотрудничестве с Минздравом. В самолете будут врачи-эпидемиологи, а также будут экспресс-тесты для проверки пассажиров».

17 марта в 10 часов утра министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что людей из Шарм-эль-Шейха уже начали эвакуировать. За ними полетели самолеты авиакомпании SkyUp: «Утром пять самолетов на Борисполь и один на Львов. Консул помогает. Работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам».

Все о карантине в Украине, введенном для предотвращения распространения коронавируса, читайте здесь.

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