«Зеонбуд» — про покриття цифрової мережі і не тільки

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На тлі проблем у телеглядачів з кодуванням українськими телеканалами своїх програм на супутнику почалася чергова хвиля обговорень покриття цифрової мережі Т2. Різнобій думок вражає — від 50 до 95%, а 2 березня член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики встановила антирекорд, заявивши, що покриття у Волинській області менше 30%.

На жаль, за останні п'ять років так ніхто і не захотів вникнути у суть питання. Гасла, гучні і бездоказові заяви в ЗМІ, десятки засідань різних робочих груп і комітетів, але ніхто не бажає дивитися карти покриття, аналізувати розрахунки і результати вимірювань, вести професійну дискусію. Якщо нас і запрошують до високих кабінетів, то тільки для того, щоб дати чергову нездійсненну вказівку, яка найчастіше фактично суперечить інтересам інформаційної безпеки країни.

Тому ми бачимо єдиним виходом із ситуації публічний аналіз покриття цифрової мережі у ЗМІ.

Почнемо з аргументу, який високі чиновники зараз вважають незаперечним, а саме — дзвінки телеглядачів після кодування супутника про те, що вони не можуть підключитися до мережі Т2 через відсутність сигналу. Колишній міністр Бородянський так і заявив: «Кодування каналів виявило проблему, в Україні немає повного покриття Т2».

Але насправді покриття Т2 ніякого відношення не має до цих проблем у телеглядачів. Адже з 4,5 млн домогосподарств, які дивляться супутникове ТБ, понад 3 мільйони проживають в багатоповерховій забудові, яка не пристосована для індивідуального прийому програм з ефіру. Радіохвилі не можуть проходити крізь висотні будівлі. Навіть якщо ваш будинок знаходиться в зоні впевненого прийому, а вікна вашої квартири виходять на протилежний бік від передавальної станції або попереду знаходиться інша багатоповерхівка, то сигнал прийняти неможливо. Саме тому в СРСР для прийому з ефіру всі багатоповерхові будівлі були обладнані будинковими системами колективного прийому, а загальна антена стояла на даху. Але ці системи давно демонтовані. Ось і опинилися 3 млн. домогосподарств заручниками непродуманих рішень. Але тоді, вибачте, до чого тут покриття мережі Т2?!

Тепер про «вічну» тему — відсоток покриття цифровою мережею. П'ять років порожніх розмов, коли крапку можна було б поставити за два дні. І це не фігурально, а фактично.

Головна проблема — це наявність декількох карт покриття. Є карта від «Зеонбуд» і карта невідомого походження у РНБО. Ми запропонували провести контрольні вимірювання, і вже за добу буде зрозуміло, яка з карт відповідає реальному покриттю мережі. Але наші пропозиції не приймаються, хоча навіть на перший погляд очевидно, що карта РНБО виконана непрофесійно, такі карти фахівці з радіочастотного планування глузливо називають «кружечки».

Нижче ми публікуємо нашу карту покриття цифрової мережі, дуже сподіваємося, щоб і РНБО опублікувало свою карту або надало нам. Тоді ми зможемо її проаналізувати і донести читачам результати.

У той же час, є ще одна карта, яка виконана висококваліфікованими фахівцями з Центру радіочастот. На останньому засіданні робочої групи при РНБО керівник Центру радіочастот показав цю карту і заявив, що за їхніми розрахунками мережа Т2 покриває не менше 90% території країни. Але це означає, що покриття населення ще більше, оскільки мережа в першу чергу охоплює території з максимальною щільністю населення. Як не дивно, але і ця заява, і карта від Центру радіочастот були проігноровані чиновниками.

Тоді ми запропонували ще більш простий метод визначення об'єктивності карт покриття. Досить протягом години провести аналіз результатів вимірювань покриття у Волинській області, де всі «експерти» і їх карти стверджують, що там покриття мережі Т2 не більше 60%, а «Зеонбуд» — не менше 95%.

Чотири місяці в 2018 році кілька виїзних бригад Центру радіочастот проводили дуже детальне вимірювання покриття цифрової мережі у Волинській області, але результати цих вимірів так і не стали предметом аналізу і висновків.

На жаль, робоча група при РНБО відмовилася ознайомитися з результатами цих вимірів, незважаючи на те, що ми готові були надати всі необхідні матеріали. Тому пропонуємо читачам самостійно оцінити результатам цих вимірювань.

Аналіз покриття Волинської області

На слайді 1 відображені графічні результати вимірювань Центру радіочастот. Шість кольорових плям — це зони покриття шести передавальних станцій, які розташовані в області.

На слайді 2 — ми об'єднали ці шість зон в одну загальну, вона позначена «зеленим» кольором. За вимірами Центру радіочастот у цій зоні є впевнений прийом сигналу мережі Т2. Поза прийому — три зони, пронумеровані 1, 2 і 3.

Зона 1 гарантовано покривається передавачами з Рівненської області (це видно на слайді 3, де «червоний» колір — там є сигнал). Центр радіочастот не врахував їх тільки тому, що від каналів-замовників було завдання виміряти передавачі тільки Волинської області.

Таким чином, фактично поза покриття залишаються тільки зона 2 і 3. За допомогою програми GoogleEarth визначаємо їх площу — 8% території області, де проживає 4% населення, так як у прикордонних районах щільність населення менше, ніж в середньому по області. Таким чином, за вимірюваннями Центру радіочастот покриття мережі Т2 у Волинській області становить 92% території і 96% населення, а не 60%, як стверджують «експерти».

Але по нашій карті і в зоні 3 є покриття, а зона 2 є значно меншою. Тому ми відправили бригаду фахівців у Волинську область, де вони в цих зонах провели вимірювання в 9 точках (на слайді 1 пронумеровані 1−9). Було зафіксовано, що в усіх точках є прийом програм цифрової мережі. Є протоколи вимірів і координати цих точок, всі бажаючі можуть перевірити. Як бачите, проведення такого аналізу не вимагало багато часу. І це не наше голослівне твердження, це результати вимірювань, яке виконано державним підприємством «Український державний центр радіочастот». У нас тільки питання: чому протягом 2 років ніхто не хоче слухати цю об'єктивну інформацію? І на якій підставі високі чиновники і «незалежні» експерти стверджують про покриття цифрової мережі в 60 і навіть 30%?

Результати ще одного аналізу

Ми проаналізували прикордонні райони з Росією. Визначили територію, де немає прийому мережі Т2 (через особливості рельєфу), але теоретично можливий прийом російського телебачення. Вибрали населені пункти в цих зонах і порахували кількість домогосподарств, які приймають ТВ з ефіру. Вийшло всього 4 305 домогосподарства на 2 тисячі кілометрів кордону. І це теоретичний максимум, якби Земля мала ідеально рівну поверхню. Але більшість цих населених пунктів розташовані в низинах, заплавах річок або водойм, тому навіть ця цифра надто збільшена. Тобто проблема є, але вона зовсім іншого масштабу, ніж про неї говорять, і очевидно, що її цілком можливо вирішити в індивідуальному порядку.

Прес-служба ТОВ «Зеонбуд»

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