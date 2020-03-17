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На всё ради земли: друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело

11:53 17 марта 2020 133
На всё ради земли: друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Жительница Киевской области вынуждена охранять могилу своего умершего сына, чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей, говорится в сюжете программы «Чрезвычайные новости».

Зинаида Адамовна после внезапной смерти своего 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.

«Оказывается, мой сын через год после своей смерти „продал“ землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела», — делится горем женщина.

Покупатели земли — новая столичная компания с названием, очень похожим на название фермерского хозяйства умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

«Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как умер, на самом деле жив и продал землю», — рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.

«Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений умер», — отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на всё ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злоумышленники собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить останки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы — охраняют ее от воров.


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