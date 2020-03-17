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На всё ради земли: друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело
Жительница Киевской области вынуждена охранять могилу своего умершего сына, чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей, говорится в сюжете программы «Чрезвычайные новости».
Зинаида Адамовна после внезапной смерти своего 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.
«Оказывается, мой сын через год после своей смерти „продал“ землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела», — делится горем женщина.
Покупатели земли — новая столичная компания с названием, очень похожим на название фермерского хозяйства умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.
«Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как умер, на самом деле жив и продал землю», — рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.
«Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений умер», — отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.
Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на всё ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злоумышленники собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить останки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы — охраняют ее от воров.
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