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Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове
Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикрикризисный штаб на Харьковщине. Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением короновируса в Украине.
В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.
Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер, самый богатый человек в Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $ 80 млн. Об этом вчера рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным.
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