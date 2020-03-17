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Мир

Шнуров словами о Крыме довел россиян до истерики (видео)

12:39 17 марта 2020 839
шнуров
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, которому совсем недавно предрекали будущее в российской политике, теперь, похоже, перечеркнул себе путь к государственным должностям в РФ. В российском сегменте соцсетей возмущаются поступком музыканта во время радиоэфира и называют Шнурова «неблагонадежным».

В эфире радио «Комсомольская правда» музыкант не стал вслед за ведущей повторять тезис про «крымнаш», а, выдержав театральную паузу, сухо прокомментировал: «Поживем — увидим». Этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос о Шнурове-политике.

Многие сторонники «русского мира» разочарованы, что Шнуров к ним не присоединился.

Есть те, кто восхищается поступком музыканта:

Но больше всего оказалось тех, кто хотел бы от Шнурова конкретного ответа, а не попыток показать себя хорошим для всех.

Напомним, Шнуров после российской аннексии Крыма активно ездил с концертами на оккупированный полуостров. За сознательное нарушение украинской границы музыкант внесен в базу сайта «Миротворец».

Решение Шнурова присоединиться к прокремлевской «Партии Роста» было жестко раскритиковано. Ксения Собчак сравнила присутствие Шнурова в партии с появлением беспокойной лошади в двухкомнатной квартире.

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