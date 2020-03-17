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Новая реальность: сеть взбудоражило фото защитных мер в аптеке во Львове
Общеукраинские защитные меры, введенные на время карантина по коронавирусу, многим компаниям показались недостаточными. Так, некоторые точки решили запускать в помещение не более девяти человек одновременно, а в почтовых отделениях желтым скотчем разметили пол, чтобы посетители не забывали о дистанции.
Дальше всех пошли в аптечной сети «Копейка». Во Львове аптеку внутри превратили в защищенный бокс, размежевав покупателей и продавцов стеной из плотной пленки. Дополнительно защитить девушек-провизоров от вируса призваны ватно-марлевые повязки. Несмотря на то, что находятся в условно чистой зоне, кассиры не снимают маски во время работы.
В соцсетях нет единого мнения по поводу нововведений в аптеке. Некоторым преобразованный аптечный зал напомнил популярный сериал о маньяке. Некоторые считают, что было бы проще наладить продажу нужных лекарств через окошко в двери. Есть и те, кто относится к принятым мерам с пониманием и одобрением.
Напомним, с 16 марта в ряде городов и областей Украины усилили карантин для сдерживания пандемии коронавируса.
Фото Iv Bond/Facebook
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