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Новая реальность: сеть взбудоражило фото защитных мер в аптеке во Львове

13:21 17 марта 2020 288
аптека
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Общеукраинские защитные меры, введенные на время карантина по коронавирусу, многим компаниям показались недостаточными. Так, некоторые точки решили запускать в помещение не более девяти человек одновременно, а в почтовых отделениях желтым скотчем разметили пол, чтобы посетители не забывали о дистанции.

Дальше всех пошли в аптечной сети «Копейка». Во Львове аптеку внутри превратили в защищенный бокс, размежевав покупателей и продавцов стеной из плотной пленки. Дополнительно защитить девушек-провизоров от вируса призваны ватно-марлевые повязки. Несмотря на то, что находятся в условно чистой зоне, кассиры не снимают маски во время работы.

аптека

В соцсетях нет единого мнения по поводу нововведений в аптеке. Некоторым преобразованный аптечный зал напомнил популярный сериал о маньяке. Некоторые считают, что было бы проще наладить продажу нужных лекарств через окошко в двери. Есть и те, кто относится к принятым мерам с пониманием и одобрением.

Напомним, с 16 марта в ряде городов и областей Украины усилили карантин для сдерживания пандемии коронавируса.

Фото Iv Bond/Facebook

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Новая реальность: сеть взбудоражило фото защитных мер в аптеке во Львове

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