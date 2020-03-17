Мир

Пандемия коронавируса может затянуться на два года: ученые дали неутешительный прогноз

В немецком Институте Роберта Коха считают, что эпидемия коронавируса может длиться целых два года, так как пандемия обычно протекает волнами. Ранее ученые выяснили условия существования коронавируса COVID-19.

Как сообщает «Европейская правда», Институт — это немецкая правительственная исследовательская организация, которая несет ответственность за контроль и профилактику заболеваний. Ее глава Лотар Вайлер считает, что на продолжительность пандемии повлияют скорости изобретения вакцины и способность людей выработать иммунитет к коронавирусу SARS CoV 2, который вызывает COVID-19. Есть риск, что болезнь затянется на два года.

«До сих пор институт определял риск заражения для населения как «умеренный», сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как «высокий», — отметил Вайлер.

На вторник, 17 марта, в Германии уже заболели 6012 человек, из них 13 умерли.

Ранее сообщалось, что медики дали важные рекомендации по использованию антисептика.

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