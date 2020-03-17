27.32 / 28.70 30.07 / 31.77
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пандемия коронавируса может затянуться на два года: ученые дали неутешительный прогноз

13:29 17 марта 2020 225
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В немецком Институте Роберта Коха считают, что эпидемия коронавируса может длиться целых два года, так как пандемия обычно протекает волнами. Ранее ученые выяснили условия существования коронавируса COVID-19.

Как сообщает «Европейская правда», Институт — это немецкая правительственная исследовательская организация, которая несет ответственность за контроль и профилактику заболеваний. Ее глава Лотар Вайлер считает, что на продолжительность пандемии повлияют скорости изобретения вакцины и способность людей выработать иммунитет к коронавирусу SARS CoV 2, который вызывает COVID-19. Есть риск, что болезнь затянется на два года.

«До сих пор институт определял риск заражения для населения как «умеренный», сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как «высокий», — отметил Вайлер.

На вторник, 17 марта, в Германии уже заболели 6012 человек, из них 13 умерли.

Ранее сообщалось, что медики дали важные рекомендации по использованию антисептика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Коронавирус

Пандемия коронавируса может затянуться на два года: ученые дали неутешительный прогноз

В ДТП погиб военнослужащий из Нацгвардии

В страшной аварии под Харьковом погиб молодой нацгвардеец (фото)

аптека

Новая реальность: сеть взбудоражило фото защитных мер в аптеке во Львове

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер