Как правильно использовать антисептик: озвучены важные рекомендации

Здоровье и медицина

При дезинфекции рук средством, которое можно не только купить, но и приготовить в домашних условиях, следует помнить, что обработку антисептиком следует проводить после любых контактов с потенциально загрязненными объектами.

Минздрав рекомендует украинцам использовать за раз порядка трех миллилитров раствора, наливая его в ладонь, а не просто брызнув на руку из распылителя несколько раз.

Время обработки — порядка 30 секунд. Кстати, именно в течение такого времени рекомендуется и мыть руки с мылом. Особо тщательно следует обработать места, где больше всего может скопиться грязи, в частности, под ногтями.

Для того, чтобы руки не пересыхали после применения антисептиков, содержащих спирт, советуют смазывать кисти кремом. Также нужно следить за тем, чтобы дети не имели доступа к токсичным и спиртосодержащим дезинфицирующим средствам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с пошаговыми рецептами приготовления антисептиков в домашних условиях.

Фото из открытых источников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter