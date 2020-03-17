Леди Гага снялась в образе киборга полностью голой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага сделала смелую фотосессию для журнала Paper. Она снялась полностью обнаженной в образе киборга. В проекте вместе с 33-летней поп-звездой принимал участие бельгийский художник Фредерик Хейман. В сопровождавшем креативную съемку интервью Леди Гага объяснила, что ее всегда интересовало будущее — именно этим объясняется тематика фотосессии. Певицу не смущает, что позировать пришлось голой. «Я верю в то, что мы создаем искусство, это не порнография», — заявила она.

Леди Гага уже не впервые предстает перед своими фанатами полностью без одежды. Так, например, в январе этого года она показала в Instagram снимки, на которых принимает ванну со льдом.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джастин Бибер вызвал фурор среди своих поклонниц, раздевшись до трусов.



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