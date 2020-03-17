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Украина

Реалии "ДНР": с начала года 43 человека умерли от свиного гриппа

13:52 17 марта 2020 250
свиной грипп
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

С начала 2020 года в так называемой «ДНР» 43 человека скончались от свиного гриппа, официально сообщила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.

«У нас большую проблему, нежели коронавирус, представляет грипп А (H1N1). С начала года у нас в „республике“ от свиного гриппа умерли 43 человека, которые официально подтверждены», — заявила «чиновница».

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Однако люди подвергли сомнению эту информацию. Пользователи соцсетей считают, что правду им никто не скажет.

«Сдается мне, что это не свиной грипп. Но стаду можно что угодно впарить. Резервация».

«Ну, почему об этом только сейчас сказали? Ах да, я же в „ДНР“ живу».

«Специально так говорят, чтобы отвлечь от коронавируса».

«А по телеку недавно орали, что у нас все зашибись. Лохам в дырляндии можно любую чушь впаривать».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с пандемией коронавируса закрывают на две недели КПВВ «Станица Луганская».

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