Украина

Боевики "ДНР" решили бороться с коронавирусом из Украины: что придумали

Оккупационные «власти» террористической «ДНР» усилили контроль на КПВВ в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Соответствующий «указ» главаря боевиков Дениса Пушилина вступил в силу 14 марта.

В частности, вводится круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза. Также вводится прямой запрет на въезд жителей с повышенной температурой тела с подконтрольной Киеву территории, «если они не имеют регистрации» на территории «ДНР».

Иностранцам (в т.ч. из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии), а также гражданам Украины предписано самоизолироваться «на дому» в течение двух недель со дня прибытия в «ДНР».

Напомним, ранее стало известно, какие нововведения ждут пенсионеров из ОРДЛО из-за карантина в Украине.

Кстати, за распространением коронавируса в Украине можно следить онлайн.

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