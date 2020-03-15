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Боевики "ДНР" решили бороться с коронавирусом из Украины: что придумали
Оккупационные «власти» террористической «ДНР» усилили контроль на КПВВ в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Соответствующий «указ» главаря боевиков Дениса Пушилина вступил в силу 14 марта.
В частности, вводится круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза. Также вводится прямой запрет на въезд жителей с повышенной температурой тела с подконтрольной Киеву территории, «если они не имеют регистрации» на территории «ДНР».
Иностранцам (в т.ч. из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии), а также гражданам Украины предписано самоизолироваться «на дому» в течение двух недель со дня прибытия в «ДНР».
Напомним, ранее стало известно, какие нововведения ждут пенсионеров из ОРДЛО из-за карантина в Украине.
Кстати, за распространением коронавируса в Украине можно следить онлайн.
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