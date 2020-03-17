Известная украинская певица тайно вышла замуж в Таиланде (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) вышла замуж. Свадьба была тайной, но певица не забыла позже сообщить поклонникам, как это сделала российская актриса Любовь Толкалина.

«Это случилось, теперь мы женаты. Счастью нет предела», — написала Анастасия в соцсетях, добавив свадебное фото.

Поженились MamaRika и юморист Сергей Середа на безлюдном пляже острова Панган (Таиланд).

«Мы решили скрыться от всех и убежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало, и мы принадлежали только друг другу», — призналась певица в комментарии ТСН.

Поженил пару местный житель. Невеста прорыдала всю церемонию.

Выходила замуж певица в платье Tina Valerdi. Жених был в легком костюме.

Кстати, MamaRika поклялась в любви мужу и в новом клипе Maemo. А сам клип снимали в Таиланде.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы. Фото: ТСН

Напомним, в декабре прошлого года вышла замуж единственная дочь лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко Мария-Барбара.

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