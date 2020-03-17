27.37 / 28.79 30.09 / 31.81
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная украинская певица тайно вышла замуж в Таиланде (фото)

13:55 17 марта 2020 943
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) вышла замуж. Свадьба была тайной, но певица не забыла позже сообщить поклонникам, как это сделала российская актриса Любовь Толкалина.

«Это случилось, теперь мы женаты. Счастью нет предела», — написала Анастасия в соцсетях, добавив свадебное фото.

МамаРика

Поженились MamaRika и юморист Сергей Середа на безлюдном пляже острова Панган (Таиланд).

«Мы решили скрыться от всех и убежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало, и мы принадлежали только друг другу», — призналась певица в комментарии ТСН.

Поженил пару местный житель. Невеста прорыдала всю церемонию.

Выходила замуж певица в платье Tina Valerdi. Жених был в легком костюме.

Кстати, MamaRika поклялась в любви мужу и в новом клипе Maemo. А сам клип снимали в Таиланде.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы

Свадьба MamaRika и Сергея Середы

Свадьба MamaRika и Сергея Середы

Свадьба MamaRika и Сергея Середы

Свадьба MamaRika и Сергея Середы

Свадьба MamaRika и Сергея Середы. Фото: ТСН

Напомним, в декабре прошлого года вышла замуж единственная дочь лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко Мария-Барбара.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Аптека

Пять эффективных противовирусных препаратов для профилактики

Евро-2020

Евро-2020 перенесен на год: что решили по Лиге чемпионов и Лиге Европы

Рада

Пытался занять место Зеленского: новый министр экономики Петрашко оконфузился в Раде (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер