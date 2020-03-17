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Известная украинская певица тайно вышла замуж в Таиланде (фото)
Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) вышла замуж. Свадьба была тайной, но певица не забыла позже сообщить поклонникам, как это сделала российская актриса Любовь Толкалина.
«Это случилось, теперь мы женаты. Счастью нет предела», — написала Анастасия в соцсетях, добавив свадебное фото.
Поженились MamaRika и юморист Сергей Середа на безлюдном пляже острова Панган (Таиланд).
«Мы решили скрыться от всех и убежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало, и мы принадлежали только друг другу», — призналась певица в комментарии ТСН.
Поженил пару местный житель. Невеста прорыдала всю церемонию.
Выходила замуж певица в платье Tina Valerdi. Жених был в легком костюме.
Кстати, MamaRika поклялась в любви мужу и в новом клипе Maemo. А сам клип снимали в Таиланде.
Свадьба MamaRika и Сергея Середы. Фото: ТСН
Напомним, в декабре прошлого года вышла замуж единственная дочь лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко Мария-Барбара.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.