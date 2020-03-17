Украина

Предлагают лететь в Россию: застрявшие в Германии украинцы пожаловались на проблемы с возвращением домой

В понедельник, 16 марта, группа украинцев не смогла вылететь из Германии — проблема до сих пор не решена. До этого сотни украинских туристов не смогли выехать из Египта.

Татьяна Калениченко, одна из группы украинцев, которые не могут вылететь из Франкфурта, сообщает в своем Facebook, что единственный вариант, который им предлагали, — лететь в Беларусь или Россию, а оттуда отправляться в Украину на авто.

Автор сообщения отмечает, что только из Франкфурта не может вылететь более 100 украинцев, а с 18 марта в Германии начинает действовать жесткий карантин, закрываются отели, и люди не знают, где им остановиться.

Ранее сообщалось, что с 17 марта полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны.

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