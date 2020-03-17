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Здоровье и медицина

Пять эффективных противовирусных препаратов для профилактики

14:39 17 марта 2020 679
Аптека
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Вирус — не бактерия, его не берут антибиотики. Однако если с самого начала применять для профилактики противовирусные препараты, это может увеличить шансы не подхватить болезнь.

Применение таких средств во время болезни способно серьезно облегчить симптомы, уменьшить риск осложнений заболевания и сократить его продолжительность.


Препарат российского производства «Арбидол» раскупили из аптек обеспокоенные граждане. Но в нашей стране достаточно своих препаратов, содержащих умифеновир. Например, компания «Дарница» выпускает «Иммустат» с действующим веществом умифеновир. Отмечена такая особенность препарата, как уменьшение продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов. Он способствует снижению частоты развития осложнений, связанных с гриппом. При необходимости в составе комплексного лечения с ним можно использовать «Мефенаминку», которая снимает симптомы, стимулирует образование интерферона и повышает иммунитет, а также способствует повышению активности иммунитета и делает организм сильнее в противостоянии с вирусом. Это средство применяется как жаропонижающее при температуре до 38.5 градусов, в то время, когда другие жаропонижающие препараты не рекомендуются, поскольку при температуре более 37 градусов начинается выработка эндогенного интерферона.

На раннем этапе лечения мефенаминовая кислота в составе препарата позволяет блокировать проявления вируса. Людям с острой сердечно-сосудистой недостаточностью перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Также одним из самых популярных иммуномодулирующих и противовирусных препаратов в Украине является «Амиксин IC», который стимулирует производство необходимых интерферонов в организме.

Благодаря стимуляции стволовых клеток костного мозга усиливает образование антител, повышает сопротивляемость организма. Врачи назначают его против широкого спектра вирусных инфекций — гриппа и ОРВИ.

С приходом весны активируются возбудители клещевого энцефалита. Такое противовирусное средство как «Римантадин» с доказанной эффективностью против штаммов гриппа А, герпеса, широко применяется также против клещевого энцефалита.

Отмечено, что препарат имеет ярко выраженное антитоксическое и иммуномодулирующее действие. Благодаря тому, что он всасывается в кровь достаточно медленно — более суток, это позволяет использовать препарат не только с лечебной целью, но и профилактической при эпидемиях гриппа А.

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