Самоизолировавшимся украинцам соцстрах будет выплачивать 50% зарплаты

Украина

Фонд социального страхования Украины определился с выплатами работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков. Напомним, украинцев будут наказывать за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве, им решено платить 50% от заработной платы.

«На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы»,— цитирует представителя Фонда Интерфакс-Украина.

Кроме того, на время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности. В частности, в настоящее время разрабатывается порядок оформления электронных «больничных».

Об экономических последствиях пандемии для Украины читайте в статье «ФАКТОВ» «Как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине: плюсы и минусы».



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