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Здоровье и медицина

В Киеве на время карантина приостановлено бесплатное медобследование горожан

15:43 17 марта 2020 330
коронавирус&nbsp;— термометр
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Действие проекта «Врач в вашем доме», который успешно проходит в Киеве, временно приостанавливают из-за карантина на период проведения в столице противоэпидемических мероприятий. По словам первого заместителя городского головы Николая Поворозника, с начала работы этого проекта обследовано более 124 тысяч киевлян, за прошлую неделю тестирование прошли 719 человек.

Во время приема у каждого желающего есть возможность получить первичные консультации и провериться на неинфекционные болезни. На прошлой неделе более чем у половины обследуемых выявили лишний вес и повышенное давление, у трети пациентов оказался слишком высоким уровень глюкозы в крови и почти у половины — холестерина. Кроме того, мультипликационные бригады (в составе семейного врача, медсестры, узких специалистов) выезжали на вызовы к немощным больным, которые самостоятельно не могут посетить медучреждение.

На данный момент сложилась ситуация, когда продолжать проект невозможно, а освободившийся медперсонал переведут в заведения первого звена, которые усилят за счет этих медработников.

Напомним, что ВОЗ признала распространение коронавирусной инфекции пандемией — новое опасное заболевание охватило все континенты.

В Украине 13 марта была зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели запрет на въезд в страну для иностранных граждан на две недели.

«ФАКТЫ» также сообщали, что из-за угрозы распространения коронавируса работу киевского метро приостановят 17 марта 2020 года в 23:00.

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