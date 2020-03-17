Мир

Собака из Канады настолько велика, что люди принимают ее за лошадь (фото)

После того, как жителей Испании перепугала собака, которую приняли за льва, стало известно о псе, которого часто путают с лошадью. Немецкий дог по кличке Гром (Thunder) проживает у 35-летней жительницы канадской провинции Онтарио Дженни Саккокиа. Восьмилетний Гром весит 96 килограммов. А его высота, когда он встает на задние лапы, составляет 2,14 метров.

В то же время этот гигант исключительно добрый по натуре. По словам хозяйки, он мухи не обидит. Правда, иногда он невольно сбивает ее с ног во время игры, не рассчитав свои силы.

Гром до сих пор пытается забираться хозяйке на коленях — как привык это делать щенком. Он любит детей и дружелюбен с маленькими собаками. Последних он даже побаивается. В доме Дженни и ее мужа Криса помимо дога проживают еще йоркширский терьер, померанский шпиц и маламут. И Грома они вовсе не считают вожаком стаи, командуя им, как хотят.

Как пишет издание The Mirror, Дженни рассказывает, что прохожие иногда не сразу верят в то, что Гром — собака, будучи убеждены, что женщина прогуливается с лошадью. И делают потом фото на память.

Дом у супругов Саккокиа просторный. К тому же он расположен на обширном земельном участке. Так что собакам сеть где порезвиться.

Фото Instagram Jenny Saccoccia

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде.



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