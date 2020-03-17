- 16:10 Улицы Львова опустели, но на железнодорожном вокзале толпы пассажиров: фоторепортаж
- 16:03 На Донбассе медики спасли детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке
- 15:52 Зеленский утвердил Венедиктову на посту генпрокурора
- 15:51 Украинские знаменитости рассказали, как не заразиться коронавирусом
- 15:51 Собака из Канады настолько велика, что люди принимают ее за лошадь
- 15:48 Все правительство Польши ушло на карантин из-за заболевшего министра
- 15:43 В Киеве на время карантина приостановлено бесплатное медобследование горожан
- 15:29 «Выглядит довольным»: «Юзик» попал в ДТП в Киеве
- 15:28 Самоизолировавшимся украинцам соцстрах будет выплачивать 50% зарплаты
- 15:21 Звезды на карантине: смотрят фильмы, носят маски и готовят
- 15:20 «Чужак» и «Ходячие мертвецы-10»: топ-5 сериалов, которые можно посмотреть, сидя дома в карантине
- 15:18 В Украине закрывают все железнодорожные вокзалы: вернут ли деньги за билеты?
Собака из Канады настолько велика, что люди принимают ее за лошадь (фото)
После того, как жителей Испании перепугала собака, которую приняли за льва, стало известно о псе, которого часто путают с лошадью. Немецкий дог по кличке Гром (Thunder) проживает у 35-летней жительницы канадской провинции Онтарио Дженни Саккокиа. Восьмилетний Гром весит 96 килограммов. А его высота, когда он встает на задние лапы, составляет 2,14 метров.
В то же время этот гигант исключительно добрый по натуре. По словам хозяйки, он мухи не обидит. Правда, иногда он невольно сбивает ее с ног во время игры, не рассчитав свои силы.
Гром до сих пор пытается забираться хозяйке на коленях — как привык это делать щенком. Он любит детей и дружелюбен с маленькими собаками. Последних он даже побаивается. В доме Дженни и ее мужа Криса помимо дога проживают еще йоркширский терьер, померанский шпиц и маламут. И Грома они вовсе не считают вожаком стаи, командуя им, как хотят.
Как пишет издание The Mirror, Дженни рассказывает, что прохожие иногда не сразу верят в то, что Гром — собака, будучи убеждены, что женщина прогуливается с лошадью. И делают потом фото на память.
Дом у супругов Саккокиа просторный. К тому же он расположен на обширном земельном участке. Так что собакам сеть где порезвиться.
Фото Instagram Jenny Saccoccia
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!