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Зеленский утвердил Венедиктову на посту генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой. Напомним, Рада согласилась на ее назначение 269 голосами.
Документ датирован 17 марта.
Напомним, выступая в Раде, ранее исполнявшая обязанности главы ГБР Венедиктова пообещала выполнять свои обязанности в Офисе генпрокурора «честно и добросовестно».
«Обещаю не продавать дела и не сливать их», — заявила она, пообещав прокурорам сделать все, чтобы они «чувствовали себя независимыми».
Назначение Венедиктовой уже привело к отставке заместителя генпрокурора Виктора Чумака.
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