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Политика

Зеленский утвердил Венедиктову на посту генпрокурора

15:52 17 марта 2020 195
Зеленский утвердил Венедиктову на посту генпрокурора
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой. Напомним, Рада согласилась на ее назначение 269 голосами.

Документ датирован 17 марта.

Скриншот текста указа

Напомним, выступая в Раде, ранее исполнявшая обязанности главы ГБР Венедиктова пообещала выполнять свои обязанности в Офисе генпрокурора «честно и добросовестно».

«Обещаю не продавать дела и не сливать их», — заявила она, пообещав прокурорам сделать все, чтобы они «чувствовали себя независимыми».

Назначение Венедиктовой уже привело к отставке заместителя генпрокурора Виктора Чумака.

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