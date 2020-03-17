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Украина

«В Украине нет политических преследований»: Венедиктова рассказала о первых шагах на посту генпрокурора

10:52 17 марта 2020 138
Ирина Венедиктова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, чью кандидатуру на этому посту утвердила Верховная Рада 17 марта, заявила, что в стране «нет политических преследований».

Так, еще перед голосованием за ее назначение Ирина Венедиктова, отвечая на вопросы парламентариев, заявила о необходимости соблюдения принципа верховенства права. «Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров… Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной Рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной Рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме», — цитирует Венедиктову «РБК-Украина».

Также она пообещала выполнять свои обязанности «честно и добросовестно» и так, чтобы никто не подумал, что ее назначение на пост руководителя Офиса генпрокурора «было ошибкой». «Обещаю не продавать дела и не сливать их», — заявила Ирина Венедиктова, пообещавшая прокурорам сделать все, чтобы они «чувствовали себя независимыми».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также народные депутаты утвердили назначение Игоря Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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