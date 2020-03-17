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Украина

Замгенпрокурора Чумак подал в отставку (документ)

13:35 17 марта 2020 79
Виктор Чумак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вскоре после того, как Верховная Рада Украины утвердила на посту генерального прокурора Ирину Венедиктову, заместитель генпрокурора Виктор Чумак написал заявление об отставке.

«Уже дважды хочу поблагодарить от имени нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал», — написал Чумак на своей страничке в социальных сетях и выложил скан своего заявления. В нем он просит нового руководителя Офса генпрокурора уволить его с поста зама, а также из органов прокуратуры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Чумак связывал отставку экс-генпрокурора Руслана Рябошапки с делом «ПриватБанка»

Фото со странички Виктора Чумака в Facebook.

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