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Улицы Львова опустели, но на железнодорожном вокзале толпы пассажиров: фоторепортаж
Карантин, который действует в Украине, привел к тому, что жизнь в центре Львова заметно стихла.
«Діло» сообщает, что рестораны не работают, туристов практически нет, на улицах малолюдно.
Из заведений общественного питания работают только кафе «через окошко». Возле них скапливаются очереди.
В гарнизонном храме Петра и Павла график богослужений остался без изменений. При входе на столике стоят антисептики. В Храме святого Андрея нет ни дезинфекторов, ни изменений в расписании.
В почтовых отделениях пусто.
В банки пускают только по одному, поэтому возле отделений очереди.
Больше всего людей на железнодорожном вокзале. Работают и расположенные поблизости кафе.
Ранее сообщалось, что в Украине закрывают все железнодорожные вокзалы.
Фото: «Діло»
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