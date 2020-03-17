Украина

Улицы Львова опустели, но на железнодорожном вокзале толпы пассажиров: фоторепортаж

Карантин, который действует в Украине, привел к тому, что жизнь в центре Львова заметно стихла.

«Діло» сообщает, что рестораны не работают, туристов практически нет, на улицах малолюдно.

Из заведений общественного питания работают только кафе «через окошко». Возле них скапливаются очереди.

В гарнизонном храме Петра и Павла график богослужений остался без изменений. При входе на столике стоят антисептики. В Храме святого Андрея нет ни дезинфекторов, ни изменений в расписании.

В почтовых отделениях пусто.

В банки пускают только по одному, поэтому возле отделений очереди.

Больше всего людей на железнодорожном вокзале. Работают и расположенные поблизости кафе.

Ранее сообщалось, что в Украине закрывают все железнодорожные вокзалы.

Фото: «Діло»

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