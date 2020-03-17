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Украина

В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция

16:48 17 марта 2020 86
Полиция
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В правительстве Украины определились с механизмом контроля количества пассажиров в наземном общественном транспорте. Напомним, городские перевозки в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях могут осуществляться в режиме «до 10 человек».

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, прежде всего эти функции лягут на плечи водителя транспортного средства.

«Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию», — разъяснил санитарный врач.

По его словам, с полицией уже проводят определенный инструктаж, чтобы правоохранители были готовы реагировать на каждый такой вызов.

Напомним, «Укрзалізниця», сообщившая об отмене пригородных, региональных и дальних поездов, также ограничивает доступы в помещения железнодорожных вокзалов с 12:00 среды, 18 марта 2020 года. Ограничивается и количество людей, которым разрешат войти в помещение — не более 10 человек одновременно.

Тем временем в Одессе в местные троллейбусы, трамваи и маршрутки перестанут пускать пассажиров без защитных масок.

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В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция

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