- 23:35 В Украине ввели режим ЧП в двух областях и закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
- 23:13 В кресле гепрокурора Зеленский хочет видеть Венедиктову: в Раду внесено предложение
- 23:12 В общественный транспорт Одессы не будут пускать пассажиров без масок, – распоряжение мэра
- 23:11 Польза карантина: в Киеве снизилась заболеваемость гриппом
- 23:09 Зеленский рассказал на "Свободе слова", как победить коронавирус
- 22:53 Вертолеты с дезинфектором: в сети забавно высмеяли нашумевший фейк
- 22:29 В Чернигове закрывают библиотеки, а магазины и аптеки продлят время работы
- 22:09 Зеленский предложил закрыть метро в Киеве: жители столицы в шоке
- 21:55 В Киеве подтверждены первые два случая заболевания COVID-19
- 21:44 Бесстрашные: сборная Украины тренируется в эпицентре коронавируса в Европе
- 21:43 В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
- 21:28 Зеленский попросил у бизнеса помощи в борьбе с коронавирусом
В общественный транспорт Одессы не будут пускать пассажиров без масок, – распоряжение мэра
Одесский горсовет обратился к горожанам со срочным сообщением о порядке ограничения в работе общественного транспорт и допуска в него пассажиров. Подписано распоряжение мэра, согласно которому со вторника, 17 марта 2020 года, в Одессе начинает действовать ограничение работы общественного транспорта. Отмечается, что делается это в соответствии с обращением президента Украины и учитывая решение (протокол № 3
Так, в местные троллейбусы, трамваи и маршрутки перестанут пускать пассажиров без защитных масок. При этом ни городское руководство, ни руководство страны, похоже, не волнуется, что в аптеках города (и не только в Одессе) эти самые маски отсутствуют напрочь, либо цены на них неоправданно завышены.
Отмечается, что городские власти просят не создавать массовое скопление людей и соблюдать дистанцию в 1−1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения острой инфекции СOVID-19 в городе.
С этой же целью в троллейбусы, трамваи и автобусы будут пускать по 20 пассажиров, а в маршрутные такси — до 20 пассажиров. Исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что со среды, 18 марта, в Украине могут вступить в силу ограничения междугородних и межобластных пассажирских перевозок, также, возможно, будет приостановлена работа метро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.