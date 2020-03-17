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Происшествия

В автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер (фото)

17:11 17 марта 2020 1937
ДТП под Киевом
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

17 марта днем на 26-м километре Надднепрянского шоссе, возле поворота на Подгорцы, произошло смертельное ДТП. При столкновении Daewoo Lanos и Audi погибло двое молодых людей. У одного из погибших сегодня был день рождения. Ему исполнилось 22 года. Второй парень, который на несколько лет старше, по предварительной информации, полученной корреспондентом «ФАКТОВ» на месте трагедии, был перспективным боксером-тяжеловесом, участвовал в поединках в составе клуба «Українські отамани», был спарринг-партнером знаменитого Александра Усика.

Позже в Федерации бокса Украины назвали имя погибшего спортсмена. Им оказался многократный призер чемпионатов страны Дмитрий Лисовой.

Что касается обстоятельств аварии, то, согласно предварительным данным, Lanos выехал на трассу на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия, кроме медиков, работали спасатели. Они передали врачам водителя Audi для срочной госпитализации. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии на трассе Киев — Чоп: в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель Dacia Logan и его пассажирка.

А в Сумской области накануне в районе села Постольное в страшном ДТП погибли три человека.

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