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Украина

Стало известно, кто временно заменит Венедиктову в ГБР

17:51 17 марта 2020 80
ГБР
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После ухода Ирины Венедиктовой, назначение которой на пост генпрокурора согласовала Верховная Рада, обязанности директора Государственного бюро расследований будет исполнять Александр Соколов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщает UA Rating, Александр Соколов с 2014 по 2020 год работал в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области. Он занимал должность первого заместителя руководителя.

С января 2020 года Александр Соколов работал заместителем и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.

В декларации за 2019 год Соколов указал, что финансовые сбережения его семьи составляют около 165 000 гривен и 18 000 долларов. Супруги также владеют двумя автомобилями Audi.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил Ирину Венедиктову на посту генпрокурора Украины.

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