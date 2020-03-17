Украина

Стало известно, кто временно заменит Венедиктову в ГБР

После ухода Ирины Венедиктовой, назначение которой на пост генпрокурора согласовала Верховная Рада, обязанности директора Государственного бюро расследований будет исполнять Александр Соколов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщает UA Rating, Александр Соколов с 2014 по 2020 год работал в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области. Он занимал должность первого заместителя руководителя.

С января 2020 года Александр Соколов работал заместителем и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.

В декларации за 2019 год Соколов указал, что финансовые сбережения его семьи составляют около 165 000 гривен и 18 000 долларов. Супруги также владеют двумя автомобилями Audi.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил Ирину Венедиктову на посту генпрокурора Украины.

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