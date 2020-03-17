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"Заложница острова": продюсер "Холостяка" застряла на Шри-Ланке с годовалым ребенком
Украинский режиссер Ксения Бугримова, которая вышла замуж за ланкийца и живет на несколько стран, не может вернуться в Украину из-за коронавируса. Она стала заложником ситуации и ждет возвращения домой. Вместе с ней находится годовалый сын Оскар. На своей странице в Instagram Ксения рассказала, что отправилась в рабочую поездку на Шри-Ланку еще в конце февраля. Но не успела вернуться в Украину до закрытия авиасообщения. Также она пожаловалась на дороговизну билетов. Себя она называет заложницей острова.
«Я остаюсь. Здесь мог бы быть пост про то, как у меня сбылась моя давняя мечта и я начала снимать художественный фильм! Мог бы быть анонс проекта, фоточки с селебами/актерами. Пост-рассказ как это — совместить грудное вскармливание, работу с грудничком, ко-продакшен трех стран и мои масштабные планы и мечты. Я могу победить все: сложность работы с ментальностью ланкийцев, валютный комитет и налоговую полицию, условия сто процентов… издеца на съемочной площадке. Но тут, когда все было разрулено, Ксюша напоролась на COVID-19. И пытаюсь разруливать пока еще в этих обстоятельствах.
Границы закрыли, вернуться со Шри-Ланки я с командой и ребенком не успела (единственные рейсы Катара по цене 2−3К$ на одного) очень радовали. Я в заложниках острова. На сколько? Продлят ли карантин? Консульства Украины в Шри-Ланке нет», — написала Бугримова.
Но она не стала паниковать и действует согласно общим инструкциям МИД Украины. Ксения связалась с посольством Украины в Индии, присоединилась к группе граждан, оказавшихся на острове. Они зарегистрировались в электронной системе «Друг» и ждут своей очереди. Как известно, на Шри-Ланке застряли более сотни украинцев.
Напомним, Ксения Бугримова была руководителем и режиссером первых трех сезонов шоу «Холостяк».
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