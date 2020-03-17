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Больше сотни украинцев застряли на Шри-Ланке: что об этом известно

11:08 17 марта 2020 157
Туристы застряли на Шри-Ланке
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса практически полностью прекращено международное авиасообщение. Сотни украинцев спецрейсами доставляют из Египта, Италии и других стран. По состоянию на вторника — 105 украинских граждан застряли на острове Шри-Ланка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что таких граждан, которые не успели вернуться на родину, может быть больше.

Накануне застрявшие на Шри-Ланке туристы записали обращение, заявив, что не могут связаться с консульством и не могут вылететь в ОАЭ, поскольку Киев не подтверждает, что пустит их домой. Среди 105 пассажиров большое количество пожилых людей и детей.

Глава МИД Кулеба отметил, что дипломаты работают над возвращением граждан на родину. В приграничных с Польшей областях организованы дополнительные автобусы, которые должны вернуть украинцев от пунктов пропуска на границе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сотни наших сограждан остались в Египте и их не эвакуировали домой.

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