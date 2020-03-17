Украинские знаменитости рассказали, как не заразиться коронавирусом (видео)

Шоу-бизнес

Украинские знаменитости, которые ответственно относятся к карантинным мерам, снялись в социальном ролике МОЗ и рассказали, как уберечь себя от коронавируса. Звезды шоу-бизнеса своим примером призывают придерживаться простых правил, которые уменьшают риски заражения опасным вирусом. Потап, Мишель Андраде, Павел Зибров, Маша Ефросинина, Джерри Хейл, Дмитрий Шуров, Антон Птушкин и другие советует пользоваться одноразовыми салфетками, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, держать дистанцию, воздержаться от путешествий и позаботиться о тех, кто в этом нуждается.

Напомним, лидеру группы «Друга ріка» Валерию Харчишину пришлось изрядно понервничать, после поездки в Италию его доставили в больницу с подозрением на коронавирус, который не подтвердился. Сейчас музыкант в частной клинике лечит пневмонию.

А Тина Кароль вернула сына из Лондона в Киев.

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