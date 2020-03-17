27.23 / 28.56 29.83 / 31.42
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ведущая «Топ-модели по-украински» застряла в Европе из-за коронавируса (видео)

19:11 17 марта 2020 147
Костромичева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Алла Костромичева, ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале, пожаловалась, что не может вернуться в Украину, как и больше сотни ее соотечественников.

Телеведущая застряла в Германии из-за карантина и введенного чрезвычайного положения. Алла пыталась добраться домой из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили.

«Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели. Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти», — пожаловалась она.

Телеведущей удалось связаться с консулом, но проблему это пока не решило. «Мы готовы отсидеть две недели дома на карантине и выполнить все условия. Но заберите нас отсюда», — просит Алла.

Напомним, что украинский режиссер Ксения Бугримова застряла на Шри-Ланке. Вместе с ней находится ее годовалый сын.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

ДТП под Киевом

В автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер (фото)

Полиция

Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей

Пробирка с кровью в руке

Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер