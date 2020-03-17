Ведущая «Топ-модели по-украински» застряла в Европе из-за коронавируса (видео)

Шоу-бизнес

Алла Костромичева, ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале, пожаловалась, что не может вернуться в Украину, как и больше сотни ее соотечественников.

Телеведущая застряла в Германии из-за карантина и введенного чрезвычайного положения. Алла пыталась добраться домой из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили.

«Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели. Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти», — пожаловалась она.

Телеведущей удалось связаться с консулом, но проблему это пока не решило. «Мы готовы отсидеть две недели дома на карантине и выполнить все условия. Но заберите нас отсюда», — просит Алла.

Напомним, что украинский режиссер Ксения Бугримова застряла на Шри-Ланке. Вместе с ней находится ее годовалый сын.

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