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Глава Житомирской ОГА требует наказать блогеров, прикинувшихся жертвами коронавируса
В Коростене (Житомирская область) двое блогеров решили протестировать местную инфекционную больницу, прикинувшись… инфицированными коронавирусом. Теперь их хотят привлечь к административной ответственности. Напомним, в Черновицкой области уже есть прецедент реакции на подобное правонарушение.
По словам главы Житомирской областной администрации Виталия Бунечко, парни позвонили на «103» 17 марта с сообщением, что они в субботу прибыли из Италии, и теперь чувствуют себя плохо.
Естественно, к ним отправили медиков и госпитализировали. После этого и выяснилось, что вызов был ложным.
«Мы обратились в полицию, и я все-таки буду требовать привлечения их к административной ответственности, будем разбираться, чтобы они компенсировали выезд нашей бригады врачей, а также компенсировали наши одноразовые костюмы, которых и так недостаточно в Украине», — заявил глава исполнительной власти региона.
Напомним, Житомирская область стала первым регионом Украины, где зафиксирована смерть от коронавируса.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..