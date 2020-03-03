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Спорт

Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт (фото)

13:39 3 марта 2020 141
Криштиану Роналду с матерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Мама футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру 3 марта в 5 часов утра попала в отделение интенсивной терапии больницы доктора Нелио на родной Мадейре с подозрением на ишемический инсульт, утверждает The Sun.

Как сообщает британское издание, 65-летняя мать знаменитого нападающего находится в сознании и стабильном состоянии.

Отметим, что 13 лет назад Мария Долореш победила рак молочной железы, а в прошлом году заявила, что вновь проходит курс лечения и «борется за жизнь».

Долореш Авейру с сыном и внуком

Напомним, отец Роналду — Жозе Авейру, у которого были проблемы с алкоголем, скончался в 2005 году в возрасте 52 лет из-за печеночной недостаточности.

Напомним, что в прошлое воскресенье Криштиану Роналду посетил в Мадриде «эль класико» «Реал» — «Барселона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду не сдержал слез, впервые увидев совместное видео с покойным отцом-алкоголиком.

Фото Getty Images, Instagram

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