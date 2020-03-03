- 14:14 Увез детей и заблокировал телефоны: бывшая жена Сереги раскрыла подробности семейного скандала
- 14:13 В Украине появился специальный сайт о коронавирусе
- 14:05 Третьи за год выборы в Израиле: Нетаньяху объявил о своей победе
- 14:02 «На днях будут выплачены по сто тысяч гривен»: в Кабмине ответили экс-узникам боевиков
- 13:59 «Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады
- 13:43 В Карпатах трагически погиб сноубордист из Киева
- 13:39 Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт
- 13:29 Дают ложное ощущение безопасности: украинцев призвали не скупать хирургические маски из-за коронавируса
- 13:27 В марте возможен дефицит дизтоплива на украинских заправках: к чему готовиться водителям
- 13:18 «Горы зовут домой»: Хабиб ностальгирует по родному селу
- 13:06 В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение
- 13:04 В Украине запустят систему электронных больничных: когда это произойдет
Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт (фото)
Мама футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру 3 марта в 5 часов утра попала в отделение интенсивной терапии больницы доктора Нелио на родной Мадейре с подозрением на ишемический инсульт, утверждает The Sun.
Как сообщает британское издание, 65-летняя мать знаменитого нападающего находится в сознании и стабильном состоянии.
Отметим, что 13 лет назад Мария Долореш победила рак молочной железы, а в прошлом году заявила, что вновь проходит курс лечения и «борется за жизнь».
Долореш Авейру с сыном и внуком
Напомним, отец Роналду — Жозе Авейру, у которого были проблемы с алкоголем, скончался в 2005 году в возрасте 52 лет из-за печеночной недостаточности.
Напомним, что в прошлое воскресенье Криштиану Роналду посетил в Мадриде «эль класико» «Реал» — «Барселона».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду не сдержал слез, впервые увидев совместное видео с покойным отцом-алкоголиком.
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.