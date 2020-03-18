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Украина

Киевскому метро компенсируют карантинный простой за счет налогоплательщиков

23:56 17 марта 2020 49
Метро в Киеве
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Предложившие киевлянам на время карантина альтернативные маршруты наземного транспорта власти столицы также намерены возместить убытки метрополитену за простой из бюджета города.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, убытки, нанесенные закрытием метрополитена, город уже примерно просчитал и будет компенсировать коммунальному предприятию недостачу.

«В конце месяца мы будем проводить заседание Киевского городского совета, будем компенсировать метрополитену эти убытки. Потому, что это — зарплата. В основном зарплата», — сказал Поворозник.

Также он сообщил, что на время закрытия киевские власти не намерены отменять льготный проезд пенсионеров по примеру Черновцов, где таким образом мэрия и депутаты решили уменьшить количество людей пожилого возраста на улицах.

Как известно, по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев закрыл метрополитен сегодня, 17 марта, в 23:00, и откроет его, предварительно, 3 апреля.

При этом на время прекращения работы киевского метро, количество наземного транспорта не увеличится, поскольку, по расчетам городских властей, люди будут оставаться дома на карантине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с завтрашнего дня, 18 марта, пассажиры будут допускаться в салоны общественного транспорта только в защитных медицинских масках.

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