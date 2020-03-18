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Киевскому метро компенсируют карантинный простой за счет налогоплательщиков
Предложившие киевлянам на время карантина альтернативные маршруты наземного транспорта власти столицы также намерены возместить убытки метрополитену за простой из бюджета города.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, убытки, нанесенные закрытием метрополитена, город уже примерно просчитал и будет компенсировать коммунальному предприятию недостачу.
«В конце месяца мы будем проводить заседание Киевского городского совета, будем компенсировать метрополитену эти убытки. Потому, что это — зарплата. В основном зарплата», — сказал Поворозник.
Также он сообщил, что на время закрытия киевские власти не намерены отменять льготный проезд пенсионеров по примеру Черновцов, где таким образом мэрия и депутаты решили уменьшить количество людей пожилого возраста на улицах.
Как известно, по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев закрыл метрополитен сегодня, 17 марта, в 23:00, и откроет его, предварительно, 3 апреля.
При этом на время прекращения работы киевского метро, количество наземного транспорта не увеличится, поскольку, по расчетам городских властей, люди будут оставаться дома на карантине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с завтрашнего дня, 18 марта, пассажиры будут допускаться в салоны общественного транспорта только в защитных медицинских масках.
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