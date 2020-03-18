Украина

Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина

В Киеве и Харькове, где 18 марта начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, отмечается массовое их несоблюдение. Об этом свидетельствуют выложенные в соцсети фото и видео.

Общественный транспорт, как правило, едет переполненным (при том, что в салоне маршрутки должно находиться максимум 10 человек, а в автобусах и электротранспорте — 20 человек).

«Карантин для Буратин. В троллейбусах, автобусах и маршрутках пассажиров никто не считает, как и ожидалось. Водителям ***, а маршрутки даже специально ждут, чтобы набилось побольше, да и пассажирам, в принципе, тоже пофиг, ведь один раз живем», — поделился впечатлениями в Facebook Айдер Муждабаев.

Справедливости ради, в Киеве появились и «корпоративные» автобусы для перевозки сотрудников банков и компаний.

Фото Андрея Павловского

В Харькове, судя по наблюдениям местных жителей, городские власти проигнорировали просьбу об увеличении количества троллейбусов и трамваев, что прогнозируемо привело к толкотне.

Не удалось проехаться спокойно даже тем, кто решил выйти на остановку значительно раньше.

Напомним, ранее власти заявили, что контролировать количество пассажиров должны водители, а при необходимости — правоохранители.

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