27.23 / 28.61 29.71 / 31.41
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина

8:29 18 марта 2020 873
Утро в Киеве
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве и Харькове, где 18 марта начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, отмечается массовое их несоблюдение. Об этом свидетельствуют выложенные в соцсети фото и видео.

Общественный транспорт, как правило, едет переполненным (при том, что в салоне маршрутки должно находиться максимум 10 человек, а в автобусах и электротранспорте — 20 человек).

«Карантин для Буратин. В троллейбусах, автобусах и маршрутках пассажиров никто не считает, как и ожидалось. Водителям ***, а маршрутки даже специально ждут, чтобы набилось побольше, да и пассажирам, в принципе, тоже пофиг, ведь один раз живем», — поделился впечатлениями в Facebook Айдер Муждабаев.

Справедливости ради, в Киеве появились и «корпоративные» автобусы для перевозки сотрудников банков и компаний.

Фото Андрея Павловского

В Харькове, судя по наблюдениям местных жителей, городские власти проигнорировали просьбу об увеличении количества троллейбусов и трамваев, что прогнозируемо привело к толкотне.

Не удалось проехаться спокойно даже тем, кто решил выйти на остановку значительно раньше.

Напомним, ранее власти заявили, что контролировать количество пассажиров должны водители, а при необходимости — правоохранители.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пациент в маске и врачи в защитных костюмах

Медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням

Утро в Киеве

Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина

Сергей Сивохо

Сивохо отличился новым заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер