- 08:59 Сивохо отличился новым заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе
- 08:59 Золотая рыбка превратилась в огромного монстра и начала поедать соседей по аквариуму
- 08:59 В Виннице «скорая» с пациентом попала в страшную аварию: момент происшествия попал на видео
- 08:29 Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина
- 08:26 Очень вкусные и полезные весенние салаты: легкие рецепты
- 08:17 Медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням
- 08:03 Пять главных правил: названы секреты идеального макияжа
- 08:00 Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись
- 07:56 Черновицкие медики считают, что 33-летняя пациентка с COVID-19 умерла не из-за коронавируса
- 07:40 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.18 марта 2020
- 07:31 Байден стал практически недосягаем для Сандерса
- 07:30 Потеплеет до +15: синоптики уточнили прогноз погоды
Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина
В Киеве и Харькове, где 18 марта начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, отмечается массовое их несоблюдение. Об этом свидетельствуют выложенные в соцсети фото и видео.
Общественный транспорт, как правило, едет переполненным (при том, что в салоне маршрутки должно находиться максимум 10 человек, а в автобусах и электротранспорте — 20 человек).
«Карантин для Буратин. В троллейбусах, автобусах и маршрутках пассажиров никто не считает, как и ожидалось. Водителям ***, а маршрутки даже специально ждут, чтобы набилось побольше, да и пассажирам, в принципе, тоже пофиг, ведь один раз живем», — поделился впечатлениями в Facebook Айдер Муждабаев.
Справедливости ради, в Киеве появились и «корпоративные» автобусы для перевозки сотрудников банков и компаний.
В Харькове, судя по наблюдениям местных жителей, городские власти проигнорировали просьбу об увеличении количества троллейбусов и трамваев, что прогнозируемо привело к толкотне.
Не удалось проехаться спокойно даже тем, кто решил выйти на остановку значительно раньше.
Напомним, ранее власти заявили, что контролировать количество пассажиров должны водители, а при необходимости — правоохранители.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..