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Зеленский предложил украинке оставить собаку в посольстве, чтобы эвакуироваться из Уханя
Украинка Анастасия Зинченко, отказавшаяся покидать Ухань без своей собаки, сможет вернуться на родину, только если оставит животное в посольстве Украины в Китае. Об этом президент Зеленский заявил на брифинге в Новых Санжарах 5 марта. Напомним, девушка пожаловалась, что за последнюю неделю никто из официальных украинских представителей с ней не связывался.
По словам Зеленского, Китай сохраняет запрет на вывоз из страны любых животных.
«Если Китай не будет выпускать никаких животных с территории Китая, мы ничего не можем поделать. Мы, как государство, можем ей предложить и все же больше, чем любому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство,
Тем временем о желании эвакуироваться из Китая в Украину заявили двое граждан Украины. По словам президента Зеленского, их решено вернуть на родину самолетом авиакомпании «Австрийские авиалинии».
«Мы уже сконтактировали с „Австрийскими авиалиниями“, мы их заберем в ближайшее время», — сказал Зеленский.
Напомним, 20 февраля Украина вывезла из Китая 27 иностранцев — граждан Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории и Панамы. Все они прошли обсервацию в Новых Санжарах.
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