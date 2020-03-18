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ПриватБанк приостановил наличный обмен валют: что нужно знать
С 18 марта ПриватБанк проводит валютообменные операции для клиентов-физических лиц только в безналичном формате — через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба банка. Напомним, Нацбанк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года.
Введение ограничений объяснено необходимостью обеспечения безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и дефицитом наличной валюты.
Наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается. Для этого им придется сделать предварительный заказ валютных средств.
При этом операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.
Тем временем «Альфа банк» с 17 марта приостановил работу 45 отделений и ввел ограничения на выдачу наличной иностранной валюты.
О текущей ситуации на валютном рынке в Украине читайте в статье «Доллар и евро еще больше подорожали: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке».
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