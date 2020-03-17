НБУ предложил банкам не выплачивать дивиденды, чтобы сохранить «запас прочности»

Деньги

Национальный банк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года. Напомним, полная отмена авиаперевозок с 17 марта привела к дефициту иностранной валюты в стране.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, это необходимо, чтобы финучреждения имели дополнительный запас прочности.

Сам НБУ, в свою очередь, решил отсрочить выездные проверки и стресс-тестирование банков. Также осуществляется постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в т. ч. показателей ликвидности и качества кредитного портфеля.

Как известно, с 12 марта в Украине действует карантин. На 17 марта подтверждены семь случаев заражения коронавирусом в Украине, два последних — в Киеве. Среди них как привнесенные извне, так и инциденты с инфицированием внутри страны.



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