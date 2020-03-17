- 18:07 Загадочная смерть в Полтаве: после вечеринки в общежитии умер интерн, его друзьям угрожают
- 17:53 Киев прекращает транспортное сообщение с пригородом: въезд разрешен только на легковых автомобилях
- 17:51 Стало известно, кто временно заменит Венедиктову в ГБР
- 17:41 Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
- 17:32 НБУ предложил банкам не выплачивать дивиденды, чтобы сохранить "запас прочности"
- 17:30 Сергей Жигунов закрутил роман с двойником Анастасии Заворотнюк
- 17:18 Ярославский дал 3 миллиона долларов на борьбу с короновирусом: «Это время, когда нужно думать не только о себе»
- 17:14 В Киеве "запретили" пассажиров без масок в общественном транспорте
- 17:13 Всех работников киевских магазинов обязали носить маски
- 17:11 В автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер
- 17:09 Умерла вдова Юрия Гагарина
- 16:48 В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция
НБУ предложил банкам не выплачивать дивиденды, чтобы сохранить "запас прочности"
Национальный банк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года. Напомним, полная отмена авиаперевозок с 17 марта привела к дефициту иностранной валюты в стране.
Как сообщили в пресс-службе регулятора, это необходимо, чтобы финучреждения имели дополнительный запас прочности.
Сам НБУ, в свою очередь, решил отсрочить выездные проверки и стресс-тестирование банков. Также осуществляется постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора,
Как известно, с 12 марта в Украине действует карантин. На 17 марта подтверждены семь случаев заражения коронавирусом в Украине, два последних — в Киеве. Среди них как привнесенные извне, так и инциденты с инфицированием внутри страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...